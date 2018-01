O canal The Daily Conversation fez uma excelente compilação dos inúmeros vídeos que viralizaram na web através do YouTube. Claro que tem muita zoeira – como a corrida real de Mario Kart no meio de uma cidade – , mas também vídeos como a campanha de Obama, o sapato voador que quase atingiu George W. Bush, a primavera árabe, tsunami, desafios do balde de gelo, Kony, mas também as várias versões do filme do Hitler, a querida Rebbeca Black e seu Friday, o querido Psy e seu Gangnam Style, o Harlem Shake, além do inesquecível “Charlie bit my finger” e as ovelhas que berram.

Tratam-se apenas de virais gringos. O LOL aguarda pacientemente para que alguém faça a reunião de virais brasileiros – que devem ocupar bem mais que os 16 minutos desse vídeo. Confira abaixo: