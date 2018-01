A exato um mês para o início do maior campeonato de futebol do mundo (sim, a Copa, dup!), o LOL preparou um post especial para você que não quer só ver as grandes jogadas, os dribles e os golaços do torneio, mas também dar umas boas risadas durante o mês. Para isso, juntamos cinco páginas de Facebook/tumblrs/contas no Twitter que merecem a sua atenção – e você pode acompanhá-las desde já para ir entrando no clima do mundial.

“Da lincença, mêo” FOTO: Reprodução/Muricy Trabalho “Da lincença, mêo” FOTO: Reprodução/Muricy Trabalho

Muricy Trabalho: Criada em setembro de 2012, a página Muricy Trabalho homenageia o ‘professor’ do São Paulo, conhecido por sua ética do trabalho duro (“Aqui é trabalho, amigo, da licença”). Na página, uma versão fake de Muricy comenta os acontecimentos do futebol, de sua própria carreira e até mesmo da cultura do Brasil, com seu jeito ríspido e engraçado, pedindo “da lincenca” pros jornalista que gosta de “nhemnhemnhem”, valorizando “os meia que joga dando de cabeça”. Isso quando ele não resolve chamar craques do exterior para jogar no seu time, como Anelka ou o grande Aia Turré (Você quis dizer: Yaya Touré). Na Copa, Muricy promete dá muito trabalho.

Daniel Alves manda uma banana pro racismo. FOTO: Reprodução/8-Bit Football Daniel Alves manda uma banana pro racismo. FOTO: Reprodução/8-Bit Football

8-Bit Football: Para os saudosistas de plantão, não há nada melhor do que brincar com imagens em 8 bits. É essa a ideia por trás da página 8 Bit Football, criada pelo mineiro Matheus Toscano, que mora em Amsterdã. De lá, Toscano recria cenas do futebol de hoje e de ontem com carinha de videogame antigo, pixelizadas e muito divertidas. Pode apostar: na Copa, não vai faltar diversão na 8Bit Football.

Vai ter tanta Copa que a gente nem sabe onde vai caber. FOTO: Reprodução/Facebook Vai ter tanta Copa que a gente nem sabe onde vai caber. FOTO: Reprodução/Facebook

Vai ter Copa Sim: Tem gente por aí que até acredita que não vai ter copa, mas esse não é o espírito do pessoal da “Vai Ter Copa Sim”, uma página que pode servir como resumo de tudo de increbeliaveble que acontece na internet brasileira, com memes, fotos de encontros bizarros entre celebridades, caricaturas e vídeos divertidos, além de muitas menções ao ícone do forró Wesley Safadão (“respeitem o Safadão”, avisa a página).

Fuleco ama São Paulo (e as outras 11 cidades-sede da Copa) A. FOTO: Reprodução/Fuleco Fuleco ama São Paulo (e as outras 11 cidades-sede da Copa) A. FOTO: Reprodução/Fuleco

Fuleco: A página oficial do mascote da Copa do Mundo 2014 pode parecer um tanto quanto tediosa à primeira vista, mas é um ledo engano. Basta acompanhá-la por alguns momentos para não se contagiar com o clima totalmente inocente proposto por Fuleco, o tatu-bola simpático de nome esquisito. Isso para não falar nos jogos de advinhação criados pelo personagem, como o que era preciso advinhar o nome do técnico da seleção (dica: começa com “fe” e acaba com “lipão”).

“Celebrando a chegada de um trem”. FOTO: Reprodução/Pele Out of Context “Celebrando a chegada de um trem”. FOTO: Reprodução/Pele Out of Context

Pele Out of Context: “Pelé se tornou um dos homens mais incríveis do mundo ao fazer grandes jogos dentro do campo de futebol. Mas você nunca saberia disso se ficasse só vendo essas fotos”, diz a descrição do Tumblr “Pele Out of Context”, que se vale de um grande banco de imagens de arquivo do Rei do Futebol para criar legendas engraçadas sobre elas, colocando Edson Arantes do Nascimento em situações bizarramente inimagináveis, entende?