Nas redes sociais, a noite desta sexta-feira, 6, mais parecia uma final de Copa do Mundo. Os internautas ficaram em polvorosa à espera da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pede a investigação de deputados e senadores por suposto envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras.

A lista demorou para ser divulgada, o que deu tempo suficiente para os internautas capricharem nos memes e piadas.

A hashtag #listadojanot já está no topo dos Trending Topics do Twitter.

Confira uma seleção dos melhores:

Quero todos em A Fazenda #ListaDoJanot Indicados na #ListaDoJanot revelam seu treino e garantem: Pilates é o segredo para um bumbum durinho — مكتوب (@ricardodesales) 6 março 2015 — Rodrigo Madeira (@rodrigomadeira) 7 março 2015

gente nessa #ListaDoJanot vai ter cota??? pq muita gente ñ tah com o nome lah…. e a lista de suplente?? — Di Ennuyeux (@dutrinhafla) 7 março 2015