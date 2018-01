“CALA BOCA GALVÃO” foi para o topo dos Trending Topics mundiais do Twitter na tarde desta sexta, 11. Não que o Brasil não tenha força no Twitter para colocar um termo nos TTs, mas mantê-lo no topo por tanto tempo exigiu uma ajudinha dos gringos. E não é que convencemos o mundo inteiro que o narrador de futebol da rede Globo, Galvão Bueno, é irritante. É que nós dissemos a eles que “CALA BOCA GALVÃO” significa outra coisa.

O termo começou a ganhar destaque ainda ontem, durante a abertura da Copa. Na manhã de hoje, com a partida entre África do Sul e México, também narrada por Galvão, “CALA BOCA GALVÃO” ficou ainda mais popular e entrou nos Trending Topics mundiais. Os outros usuários do Twitter, ao redor do mundo, ficaram intrigados: quem é Galvão? O que é ‘Cala boca’? E as respostas vieram: “Galvão é um pássaro. ‘Cala boca’ significa ‘salve'”. “CALA BOCA GALVÃO é uma campanha da nação brasileira que está usando a visibilidade da Copa do Mundo para divulgar a causa desses pobres animais, que todo ano são depenados para que suas penas possam ser usadas no Carnaval”. Quando junta internet e humor brasileiro, já sabe…

A história se tornou uma grande pegadinha dos brasileiros para os gringos. E a explicação mentirosa, mas muito crível, foi replicada ao redor do mundo até chegar ao topo dos assuntos mais falados. A “causa” dos “Galvões” ganhou até panfleto, divulgado pelo @DrikoCE:

O cartaz, todo profissional, até diz que cada tweet com “CALA BOCA GALVÃO” doa 10 centavos de dólar a uma Galvao Bird’s Foundation.

Enquanto os gringos acreditam, a nova meta dos twitteiros brasileiros fanfarrões é chamar a atenção de Ashton Kutcher, o @aplusk, numa referência ao episódio em que Marcos Mion (@mionzera) pediu ajuda ao ator americano para brigar pelo #ForaSarney. Estamos esperando o momento em que Kutcher vai aderir à causa dos Galvões e desejá-los o “Cala boca”.