Salada de batata é amor. FOTO: Reprodução Salada de batata é amor. FOTO: Reprodução

O estudante americano Zack Danger Brown poderia estar matando, estar roubando, estar vendendo balinha no farol, mas não: ele apenas decidiu começar uma campanha no Kickstarter para matar sua fome com uma gloriosa salada de batatas.

A meta do rapaz era arrecadar apenas US$ 10 – o suficiente para se fazer uma boa salada de batatas, com salsinha, maionese e muitas… batatas – mas em apenas poucos dias, ele já conseguiu US$ 38 mil. É muita batata. E ainda faltam 25 dias para o projeto chegar ao seu prazo final.

Na descrição do projeto, Brown, que mora em Columbus, Ohio, conta que decidiu fazer salada de batatas, mas não sabe se dará certo, porque é sua primeira tentativa nesse prato da culinária mundial.

Este é Zack Brown. FOTO: Reprodução/Facebook Este é Zack Brown. FOTO: Reprodução/Facebook

Se você doar US$ 1 ao projeto, terá seu nome dito por Brown enquanto ele prepara a salada, além de um “muito obrigado. Quem doar US$ 2, por sua vez, vai receber uma foto do rapaz cozinhando o prato. Com US$ 5, aparece o primeiro pacote de luxo: é possível escolher um ingrediente apropriado para adicionar à salada, além de uma colherada da iguaria gastronômica preferida da internet em 2014. (Zack promete que está estudando como enviar salada de batata pelo correio para todo o mundo). Tá achando pouco?

Com mais de US$ 20, é possível receber um haikai (poema japonês de três versos) com o tema de salada de batata escrito por Brown, além de ter seu nome esculpido em uma batata usada na salada, um pote autografado de maionese, a receita da salada feita por Brown e até mesmo acompanhar o processo na cozinha do rapaz.

Se não for suficiente para você, quem quiser gastar mais de US$ 50 poderá receber todas as recompensas anteriores, além de um livro de receitas com saladas de batata inspiradas em cada país que tiver um doador na campanha.

Na seção de perguntas frequentes, Brown ainda responde perguntas importantes, como “vai ter uma opção vegana?”, “a maionese vai ser feita em casa ou comprada pronta? posso escolher a marca?” e “de onde vão vir as batatas que você vai usar na receita?”. Ah, e vale dizer: depois de ter atingido a marca de US$ 3 mil, o rapaz decidiu alugar um espaço em sua cidade para uma festa, e disse que “a internet toda está convidada”. #partiucaravanaOhio?

PS: Vale lembrar que esse não é o primeiro projeto bizarro que aparece no Kickstarter. Já teve gente pensando em transformar o rio que corta Nova York em uma grande piscina (inveja do Piscinão de Ramos, né?), ou tentando dar umas férias para a ‘tia’ que cuida de um ônibus escolar, arrecadando mais de US$ 700 mil.