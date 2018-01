A Universidade de São Paulo enfrenta uma crise financeira: a última gestão, pelo reitor João Grandino Rodas, investiu em programas de internacionalização, em obras e na contratação de servidores e deixou a mais importante instituição de ensino superior do País com alguns poucos centavos para gastar. (entenda mais sobre a questão aqui). Mas o que raios isso tem a ver com a zoeira, deve se perguntar o nosso leitor?

Simples: depois de mais notícias sobre a crise da instituição, e até reportagens que cogitassem o pagamento de mensalidades para ajudar a manter uma universidade pública, surgiu na internet um Tumblr com uma ideia simples, mas divertidíssima: o USP Vende Tudo, com o mote “o mundo roda e a gente tem que acertar as contas da casa”.

A ideia é que, assim como em uma mudança ou em tempos difíceis, a universidade colocasse à venda alguns de seus pertences para ver se equilibrava o orçamento.

Tem de tudo: do Museu do Ipiranga servindo para “casamentos, batizados e festas de 15 anos”, um quadro da Anita Malfatti sendo vendido como “quase Romero Britto”, o Museu de Arte Contemporânea (MAC) sendo confundido com o McDonald’s, a coleção de artefatos indígenas sendo confundida com potes Tupperware…

Veja você mesmo no USP Vende Tudo.