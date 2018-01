A imagem de um corpo de uma menina deitado no chão em uma rua no Reino Unido causou preocupação entre os locais. O suposto corpo poderia pertencer a alguma vítima de um crime não registrado e investigado pela polícia – ou, pelo menos, era o que imaginavam os habitantes da cidade de Worcester.

O site NewsLite revelou ontem, 12, a verdade por trás do mistério do Street View. Tudo não passou de uma brincadeira, armada pela menina Azura, de 9 anos. Azura tropeçou e caiu, e para assustar um amiguinho, se fingiu de morta. Ela só não sabia que naquele exato momento o carro do Google Street View passava por sua rua registrando tudo.

Quando a imagem chegou ao Google Street View, diversos moradores informaram a polícia do acontecimento. Já o motorista do veículo que registrava as imagens para o Google Street View sequer parou para prestar socorro.

(Imagem: Newslite)