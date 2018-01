Talvez um dos ícones mais clássicos do cinema seja a placa de Hollywood que dá as boas vindas aos visitantes do bairro das estrelas e dos blockbusters. Mas como lidar se você pudesse dizer qualquer coisa no lugar de “Hollywood”? É o que o Hollywood Sign Generator – um site que apareceu para comemorar o clima do Oscar – deixa você fazer. Selecionei três alterações divertidas que surgiram na minha timeline, mas você pode escolher (e fazer a sua própria).