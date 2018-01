O músico Ben Folds teve uma ótima ideia no último sábado, durante um show em Charlotte, nos Estados Unidos. O músico se conectou ao Chatroulette, o site hype do momento, que aleatoriamente conecta pessoas para conversarem via webcam. E exibiu em um telão as conversas que estava tendo naquele exato momento.

A frente do piano e com a imagem de duas mil pessoas atrás, Ben Folds cantou e tocou de improviso, criando músicas a partir daquilo que enxergou na tela do internauta que aparecia no site para conversar com ele.

A brincadeira foi inspirada em um vídeo que fez bastante sucesso na semana passada (e que comentei por aqui). A homenagem foi tamanha que o músico imitou até a vestimenta do autor do viral!