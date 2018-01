Os fãs da tirinha criada por Bill Watterson agora tem um repositório de fácil acesso a todo o acervo dos personagens Calvin e Haroldo graças a uma ferramenta que busca nos diálogos de cada um dos quadrinhos.

O Calvin and Hobbes: The Search Engine ainda tem seus problemas, sendo o principal deles a busca restrita às tirinhas originais em inglês. Ainda assim, uma ferramenta útil para quem deseja rever alguns dos melhores momentos da dupla e matar as saudades.