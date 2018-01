Alô, impostores do Instagram! Seus dias estão contados! Pelo menos é o que promete o site Filter Fakers, capaz de rastrear se as pessoas estão realmente usando filtros na rede social de fotos quando dizem que não estão, atacando a hashtag #nofilter.

Mais do que uma simples hashtag, #nofilter (#semfiltro, em tradução literal) é a pura ostentação do Instagram. É um jeito de dizer: “eu sou um baita fotógrafo e nem preciso de filtros para editar minhas fotos. Beijinho no ombro procês” de uma maneira econômica e simples.

A foto tem filtro, mas a camiseta da garota não. #nofilter. FOTO: Reprodução/FilterFaker A foto tem filtro, mas a camiseta da garota não. #nofilter. FOTO: Reprodução/FilterFaker

Tudo bem se você é o herdeiro do Cartier Bresson, mas só faça isso se você realmente for – isso para não falar em bizarrices como metereologistas postando fotos do tempo com filtros para “deixar o dia mais bonito”.

Dá para gastar um bom tempo brincando no Filter Fakers, tentando descobrir se algumas das mais de 40 milhões de imagens postadas todos os dias no Instagram são falsas ou não.

O site ainda tem uma seção muito bacana, mostrando como cada filtro altera a foto — e para servir de modelo, o Filter Fakers usa uma foto do Ryan Gosling. A seção ainda revela que 45,7% das fotos postadas na rede social são realmente sem filtro.



Ryan Gosling virou modelo para os filtros do Instagram. FOTO: Reprodução/FilterFaker Ryan Gosling virou modelo para os filtros do Instagram. FOTO: Reprodução/FilterFaker

Até mesmo a conta do Link no Instagram foi fla-gra-da! Veja só: