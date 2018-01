Se alguma vez alguém falou isso para você via Twitter, saiba que essa frase tem um significado criptografado nela. Não que a pessoa em questão não estivesse realmente querendo acalmar você, mas talvez ela tenha feito referência a um meme que surgiu no fórum UOL Jogos, espécie de 4chan brasileiro, onde é criada a maioria das fotorrespostas e piadas visuais de origem brasileira que a gente vê internet a fora.

No meio do ano passado, um dos usuários mais antigos do VT, conhecido como Lord Eternal, contou aos membros do fórum sobre um sonho que tinha tido. Leia você mesmo:

quando comprei o GBA em 2001, a pokemon silver foi minha primeira fita da serie pokemon, antes so tinha jogado nos emuladores por justamente nao ter um GB ou GBC… quando encontrei o entei, fiquei fissurado em capturar um, demorei 3 dias para conseguir isso, ja que nao possuia mais uma master ball, capturei ele na raça mesmo… nunca esquecerei daqueles jovens dias… entei é um dos pokemon que eu realmente mais curto… na epoca do pokemon do colosseum eu ficava com medo de perder as batalhas, sentia muito a pressao do jogo, até finalmente encontrar o entei, assim que o capturei, o jogo ficou mais facil para mim, passou aquele medo, la no fundo eu pensava ” qualquer coisa eu mando o entei ” uhhuhah… por sinal até hoje o meu Entei lvl 100 é aquele que eu capturei na primeira vez no pokemon colosseum, tenho varios outros Entei que peguei em outros jogos, mas ainda uso aquele até hoje. até por sinal nessa epoca eu tive um sonho, mais facil ter sido um pesadelo… eu tava andando num lugar muito estranho, parecia uma caverna, e tava escuro, e eu tava sozinho, andei muito até ver uma saida, quando deixei aquele lugar, vi que era um canion e dava para ver o fundo e a terra era muito seca e eu continuei andando, até que derrepente eu encontrei o entei na minha frente, nossa eu respirei muito em paz, até conversei com ele ” entei vc ta aqui?!? ” e ele falava ” ta tudo bem agora ” eu tinha nessa epoca uns 23 anos por ae, mas sempre tive esse pokemon como um protetor para mim, quando passo por um problema qualquer eu penso ” serei forte igual o Entei ” o terceiro filme é o meu preferido por sinal justamente por ter o Entei. Enfim, entei para mim é presidente sim

Peculiar, a história acabou sendo uma das mais comentadas do fórum. No VT, Lord Eternal virou um mito, e seu mote – ou melhor, o mote do Entei – se tornaram palavras de ordem.

Não tardaram a surgir fotomontagens com o Entei proferindo sua mais nova frase de auto-ajuda:

Além das montagens, o meme é amparado por uma conta no Twitter (@enteihelp) e um perfil no MSN (enteiajuda@gmail.com), ambos focados em acalmar quem passa por situações difíceis e, nesses momentos, busca a sabedoria de Entei.