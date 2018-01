Em dezembro de 2009, a atriz Carolinie Figueiredo, a Domingas de Malhação, gravou um vídeo em um parque no Rio em que desabafava sobre os rumos que queria dar para a sua vida. Cheio de filosofias e mensagens de esperança, a gravação acabou caindo no gosto do público e se viralizou – ganhou até um remix (virar funk ou ganhar remix já é uma espécie de termômetro do sucesso dos virais na web). Na mesma onda, um usuário fez uma montagem com vários virais brasileiros intercalados ao vídeo nos momentos em que Carolinie faz referências a eles. Ficou genial: