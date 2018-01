O Oscar é só na semana que vem – mais especificamente para o domingo de Carnaval, dia 2 de março -, mas a internet já começou a se preparar para ~a grande festa do cinema~. No post de hoje, separei duas intervenções bem bacanas feitas com os pôsteres oficiais dos nove longas-metragem que concorrem à estatueta (ou melhor, aquela réplica do C-3pO) de Melhor Filme.

A primeira foi feita pelo artista plático Old Red Jalopy e mostra como seriam os filmes se os atores fossem pecinhas de Lego; já a outra foi criada pelo site College Humor e já é uma tradição da temporada ouro do cinema, mostrando como deveriam ser os pôsteres dos filmes caso eles tivessem campanhas promocionais sinceras. Como as piadas estão todas em inglês nas imagens, as legendas trazem a versão Herbert Richards para você, caro leitor. And the Oscar goes to…

PS: O título deste texto é uma homenagem a uma seção antiga da revista Mad, pela qual passaram grandes nomes do humor e dos quadrinhos, como Sérgio Aragonés, Al Jaffee e o Monty Python Terry Gilliam.

PS2: Falando sério (de novo): na semana passada, o Link publicou uma matéria sobre inteligência artificial, baseado no universo do filme Ela, tentando saber quanto da tecnologia mostrada história criada por Spike Jonze já está de fato entre nós.