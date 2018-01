Quando você pensa em “álbum de casamento”, a primeira coisa que vem à cabeça é aquele livro cheio de fotos convencionais, com os noivos sorridentes e bem comportados em cenários bonitos como parques, fontes e igrejas. Não é?

Na Rússia – um dos países mais malucos do mundo – as coisas não são bem assim. Duvida? Então dá uma olhada nessas imagens, reunidas pelo site Sad and Useless.

A lista completa, cheia de fotos absurdamente maravilhosas, você pode ver por lá.