O ator James Van Der Beek ficou conhecido pelo personagem-título na série Dawson’s Creek. Após uma década, James viu seu trabalho reaparecer na internet de forma não muito lisonjeira: em um gif animado onde o protagonista chora o fim de seu primeiro namoro, vivido por uma Katie Holmes pré-cientologia.

O ator abraçou a piada, e junto à trupe de comediantes do Funny or Die, lançou um site com diversos gifs animados de suas expressões faciais, a serem utilizados em qualquer ocasião apropriada. O nome do site não poderia ser mais adequado: JamesVanDerMemes.