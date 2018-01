#SkatePraTodaVida. FOTO: Estadão #SkatePraTodaVida. FOTO: Estadão

Autor de frases como “Hoje eu ando de limusine, mas eu já andei de trem” e “Ela é discreta e cultua bons livros e ama os animais, tá ligado, eu sou o bicho”, o vocalista do Charlie Brown Jr Chorão costuma ser desprezado pela crítica por suas letras um tanto quanto óbvias. Morto no ano passado, o principal compositor da Música Popular Caiçara está, entretanto, passando por uma revalorização de sua obra na tarde dessa quinta-feira, no Twitter.

Tudo nasceu quando o usuário Yuri de Castro (@yuridecastro) propôs que fosse colocado um ponto de interrogação ao final de cada grande verso do Marginal Alado.

experimente colocar interrogações em todas as frases de música do Charlie Brown Jr. e elas ficam incrivelmente profundas. — pelé calado (@yuridecastro) September 18, 2014

Ele mesmo começou a brincadeira.

a gente passa a entender a melhor a vida quando encontra o verdadeiro amor???? ia ser muito bom um projeto Chorão Questiona. — pelé calado (@yuridecastro) September 18, 2014

A partir daí, o blogueiro Vinicius Félix resolveu criar a hashtag #ChoraoQuestiona, relendo o melhor da obra do quarteto santista. Selecionamos algumas das nossas favoritas.

Eu vou fazer de um jeito que ela nunca vai esquecer????http://t.co/8yh3KoBMX9 — B?BI. (@BaabyQueiroz) September 18, 2014

Chiripirapurou preuprupau revolução taracutaco pelobairrolocoguache sou ladrão, champignon como é que fica então? #choraoquestiona — MReis (@MReis) September 18, 2014

livre pra poder sorrir? #Choraoquestiona — leite ninho (@tgugaz) September 18, 2014

eu odeio gente chique? eu não uso sapato? #chorãoquestiona — jéssica rezende (@JessicaRezende) September 18, 2014

Rubão, Rubão Pagou pra ver, Tcharroladrão Qual é o sentido da vida? #choraoquestiona — ¯\_(?)_/¯( ?° ?? ?°) (@fazamor) September 18, 2014

Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém? #choraoquestiona — Djessica Dallarosa (@djex) September 18, 2014

