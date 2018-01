Seja você um fã do pop ou não, é impossível negar que Beyoncé é uma das artistas mais importantes do mundo da música nos dias de hoje. Mas um grupo de verdadeiros apóstolos da cantora norte-americana quer levar esse reconhecimento adiante, e aclamar a cantora de “Single Ladies” como a Deusa Beyoncé, a Diva das Divas, em uma religião própria.

Criada há cerca de um ano, a Igreja Nacional de Bey tem sede em Atlanta, no estado americano da Geórgia, e conta com 203 fiéis cadastrados. “Éramos 12 amigas, e saíamos todo domingo para cantar as músicas de Beyoncé. Um dia, enquanto escutávamos, bebíamos vinho e fumávamos, chegamos à conclusão de que Beyoncé é uma divindade”, diz Pauline Andrews, autoproclamada Diva Ministra da Igreja Nacional de Bey, em entrevista ao MapeNation.com.

Uma religião para as moças solteiras (que esperam um anel em seus dedos, hehe), a Igreja Nacional de Bey tem um culto semanal, aos sábados à noite, no qual versos de Beyoncé são recitados. “Nosso texto sagrado é a Beyblia, uma compilação das letras da música dela. A partir da Beyblia, podemos melhorar nossas vidas e nos esforçar para nos tornarmos Divas Divinas”, explica Andrews, que acredita que existam 58 milhões de seguidores do Beyísmo no mundo — “mas 99% deles não descobriu isso ainda”.

Se você está achando tudo isso muito estranho, uma ressalva. Andrews diz que o Beyísmo não se trata de “acreditar que Beyoncé ressuscitou dos mortos, nem que ela é perfeita. Apenas é uma luta para que nós todas tentermos ser a Diva que ela é”. Hoje, 100% dos seguidores do Beyísmo são mulheres, mas homens são bem-vindos, diz a Ministra Diva. Eles apenas tem de obedecer uma condição: o sacrífico de sua masculinidade, removendo (simbolicamente) seus órgãos sexuais para obedecer à Divina Diva.

E quais são os planos da Igreja Nacional de Bey para arrebatar novos fiéis? Esperamos que os milhões de fãs de Beyoncé entendam que são seguidores do Beyísmo, para todos nós nos inclinarmos aos pés da Deusa Beyoncé”. Então tá. 😉

PS: A equipe do LOL está longe de querer se converter ao Beyísmo, mas reconhece que “Crazy in Love” é um dos grandes hits da última década. Que refrão.