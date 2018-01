O que pode ser mais emocionante: uma mordida e uma multidão de carrinhos, empurrões e divididas da Copa do Mundou ou as grandes batalhas e intrigas de Game of Thrones? Não precisa responder, leitor, mas tente imaginar como seria juntar essas duas grandes paixões dos nossos tempos: a série da TV americana criada por George R. R. Martin e o campeonato mundial de futebol.

Também não precisa, na verdade: a designer Nerea Palacios, cujo sonho é trabalhar desenhando uniformes para a Nike, desenhou camisas, calções e meiões para cada casa da série de Game of Thrones, como se as disputas pelo poder no reino de Westeros fosse resolvidas não com espadas, mas sim com a bola no pé. Veja você mesmo.

Além disso, Nerea também já desenhou uniformes de futebol para a Mulher Maravilha (?) e os Watchmen (???), e recria uniformes de times que não contam com o desenho da Nike, como o Vasco e a seleção alemã. Confira.