Corretor Ortográfico, sempre nos colocando em grandes situações. FOTO: Reprodução/Twitter

Dizem que ele existe pra ajudar, mas eu sei que ele pode te atrapalhar. Não, não estamos cantando Titãs, amigo leitor, mas sim falando de uma ferramenta muito útil (ou nem tanto) dos dias contemporâneos: o corretor ortográfico do smartphone nosso de cada dia. Afinal, nem sempre ele sugere as palavras certas que a gente deveria escrever, e nem sempre vai direto ao pinto , digo ponto.

Mas da anestesia pic.twitter.com/LOR5QT2zGs — Corretor Ortografico (@corretorgrafico) September 15, 2014

Agora, o que pode acontecer esses erros ortográficos, de digitação e tudo mais levam as coisas para outro sentido? Um monte de risadas é um bom começo, afinal, a zoeira tá aqui pra isso. É o que pode se ver no perfil Corretor Ortográfico do Twitter, que junta trapalhadas e conversas engraçadas causadas pelo corretor ortográfico. É sempre muito engraçado quando as frases não acabam do jeito que a gente batata. Abaixo, publicamos alguns dos nossos erros favoritos, mas você pode conferir mais no @corretorgrafico

Ah claro que foi pic.twitter.com/disDLprUBf — Corretor Ortografico (@corretorgrafico) September 15, 2014

O amor e um bagulho doido pic.twitter.com/YnaFb0SIxB — Corretor Ortografico (@corretorgrafico) September 14, 2014

Você quis dizer: tênis.