A história do avião da Malaysian Airlines que sumiu no meio do Oceano Índico já era boa (do ponto de vista que é um mistério inexplicável e totalmente aberto a teorias conspiratórias absurdas, deixamos claro), mas ficou ainda melhor.

Tudo graças à veterana roqueira Courtney Love, do Hole (também conhecida como a viúva de Kurt Cobain, do Nirvana), que publicou em sua página no Facebook dizendo que tinha encontrado o avião. “Não sou uma especialista, mas isso aqui parece uma mancha de óleo e os restos de um avião”, junto com uma imagem feita claramente no Paint com círculos demarcando o destino final do voo MH370.

A repercussão foi imediata: mais de 12 mil pessoas compartilharam a grande descoberta da cantora do Hole – a maioria delas, fazendo troça de Courtney. Mas uma galera foi ainda além, e criou um tumblr homenagem ao feito: o Courtney Solves Mankind’s Mysteries (algo como “Courtney Resolve Os Mistérios da Humanidade”, numa tradução literal).

Entre os destaques, Courtney conseguiu resolver, entre outros grandes enigmas que assombram a nossa espécie, onde fica o pote de ouro atrás do arco-íris, achou o monstro do Lago Ness e encontrou as armas de destruição em massa que George Bush disse que o Iraque tinha.

Vamos aguardar: será que a Courtney Love consegue descobrir quando o Marco Civil será votado? Enquanto isso, aproveite pra lembrar um de seus grandes hits, “Celebrity Skin”.