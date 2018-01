Não sei vocês, mas a cada Olimpíada de Inverno eu fico mais e mais amarradão no Curling. Aquele jogo no gelo, em que alguém empurra uma chaleira de pedra a fim de acertar um alvo, sendo que outras pessoas ficam enxugando gelo com um rodinho para aumentar ou diminuir o atrito do piso, é muito legal! E surpreendente – que o diga a final feminina entre Canadá e Suécia, decidida no finalzinho.

No Brasil, sabemos que o Curling nunca vai rolar. Mas pensei: bem que poderiam lançar um jogo disso no Wii. E não é que no game Mario & Sonic at the Winter Olympic Games existe a modalidade esportiva para jogar?

Mas foi só ver esse vídeo abaixo para, hum, mudar de opinião e não ficar tão empolgado assim. Jogabilidade meio pervertida, hein!