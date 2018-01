Matthew Epstein é um especialista em marketing de produtos e estrategista digital. E ele quer trabalhar no Google.

Para chamar a atenção do departamento de marketing da empresa, tão conhecida por sua criatividade e informalidade, ele criou o site googlepleasehire.me (Google por favor me contrate, e o domínio – me – ainda brinca com as iniciais de Matthew) e decidiu fazer um vídeo de apresentação não lá muito convencional contando sua formação, seus desejos e alguns aspectos de sua personalidade.

O Google já entrou em contato com Epstein e informou que ele deve passar pelo processo padrão de seleção. Ele gostou de ter recebido uma resposta e uma oportunidade.