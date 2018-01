Que a força esteja com a Ucrânia.

A história é tão boa e merece tantos trocadilhos que nem dá para acreditar que é verdade, mas é isso aí: Darth Vader é um dos candidatos à presidência da Ucrânia, concorrendo pelo Partido Ucraniano da Internet, depois de ter registrado sua candidatura na junta eleitoral e pago US$ 225 mil dólares por uma participação no pleito, que escolherá o sucessor do deposto Viktor Yanukovich.

Mas calma: tudo tem a ver com a situação política recente do país do leste europeu – um homem que se fantasia como Vader é uma das figuras mais populares dos manifestações ucranianas dos últimos meses. Sempre cercado por seus soldados especiais, os Stormtroopers, Vader já marchou para dentro da prefeitura de Odessa e tentou invadir o Ministério da Justiça em Kiev.

“Posso transformar a nossa república em um império, restaurar nossa glória, recuperar os territórios perdidos e o nosso orgulho como um país”, disse Anakin Sky… (ops, sem spoilers!) em um discurso recente. Fico curioso para saber quem será capaz de detê-lo: afinal, Vladimir Putin não me parece um cara capaz de envergar um sabre de luz.

Entre as propostas de Vader, não está a construção da Estrela da Morte, mas sim a transformação de um espaço no centro de Kiev em estacionamento para que ele possa parar sua espaçonave por lá. Será que Chewbacca e Han Solo chegarão a tempo de impedir isso? (Em tempo: a eleição na Ucrânia acontece dia 25 de maio). Ou, como diria Obi Wan Kenobi, fica a pergunta: “Quem é mais tolo? O tolo ou quem o segue?”.