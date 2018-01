Essa é para mandar o zoeirômetro lá no teto: o perfil oficial da presidente Dilma Rousseff no Facebook (repetimos: o perfil OFICIAL da presidente Dilma Rousseff) acaba de mandar um beijinho no ombro “para o recalque passar longe”, ao comemorar a marca de 350 mil fãs no Facebook. Em pouco mais de meia hora de publicação, o post já chegava às 2 mil curtidas e quase 300 compartilhamentos.

FOTO: Reprodução/Facebook

Para ver o vídeo, siga em frente neste link.

Um péssimo dia na vida das inimigas de Valesca Popuzuda, com certeza.