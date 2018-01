Lembra do Double Rainbow? Agora você pode experimentar a felicidade de ver um arco-íris duplo quando tirar fotografias com seu iPhone. Além disso, é possível ouvir o áudio de Paul Vasquez no famoso vídeo.

É ele quem apresenta o aplicativo (em inglês) — clique aqui para assistir.

O aplicativo custa US$ 1 na App Store.