Há piadas na internet que vem e vão. Uma delas, fala sobre a possibilidade de o Twitter acabar. Lá trás, em 2009, houve inclusive a teoria disseminada pelo site Twitpocalypse que dizia que ao atingir 2,1 bilhões de tweets, o Twitter atingiria o seu limite e deixaria de funcionar. Como todos sabem, a teoria falhou, mas os rumores nunca acabaram.

Outro rumor-piada-vai-e-vem, é o de que o Twitter começaria a bloquear contas de quem falasse palavrões. O trololó foi possivelmente motivado pela notícia de que o Twitter agora estaria mais atento aos abusos que habitam a rede e estaria adotando medidas para expulsar trolls.

O fato é que uma coisa puxou a outra e chegamos a dois tópicos no trending topics (“Se o Twitter”… e “#TwitterSeVcAcabarEu“) que teorizam que se o Twitter bloqueasse palavrões ele acabaria – e mencionam o temor de alguns de ter de ir para o rival Facebook. Abaixo, alguns tweets que provam que algumas piadas nunca perdem a graça:

” twitter vai começar a bloquear contas que falam muito palavrão ” PUT A KEEP ARE YOU

— May (@whoismaay) 29 janeiro 2013