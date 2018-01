Thor: ‘How you doin’?’ Thor: ‘How you doin’?’

E se em vez de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe, Joey, um sofá e fonte d’água luminosa, o som de I’ll Be There For You rolasse com Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Hulk e o Gavião Arqueiro quebrando a cidade? Ou que tal Hermione, Ronnie, Harry, Neville Longbottom, Luna Lovegood e Gina Weasley lançando um feitiços em Hogwarts?

Bem, o caso é que Jeremiah Rivera, sujeito de apenas 21 anos, experimentou juntar esses universos e o resultado você pode (e deve) conferir abaixo:



Os Vingadores Amigos







Harry Potter e seus amigos