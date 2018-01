Eduardo Jorge (PV) e Luciana Genro (PSOL), durante debate presidencial da TV Globo, no dia 29 de setembro. FOTO: Estadão Eduardo Jorge (PV) e Luciana Genro (PSOL), durante debate presidencial da TV Globo, no dia 29 de setembro. FOTO: Estadão

O brasileiro é um povo de imaginação fértil. Pelo menos é o que dá para crer observando o mundo das fanfics por aí. Derivado do termo em inglês fanfiction (ou seja, “ficção escrita por fãs”), existem fanfics sobre praticamente qualquer assunto: Harry Potter, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos… e, por quê não, as eleições de 2014?

Foi o que aconteceu nos últimos dias: derrotados nas urnas, os candidatos à Presidência Eduardo Jorge (PV) e Luciana Genro (PSOL) viraram personagens principais da fanfic Menos uma aula, mais um amor. Na história, os dois presidenciáveis são adolescentes e estudam no mesmo colégio — Eduardo é ‘veterano’ de Luciana.

Com apenas um capítulo, a história mostra como as versões ‘adolescentes’ dos candidatos mataram aula para ficarem juntos — Eduardo faltava à aula de Sociologia, enquanto Luciana cabulava uma lição de História. O pequeno conto, escrito pelo usuário Katsuki, se auto intitula “uma paródia sobre o debate presidencial do dia 29/09/2014. Sem fins lucrativos”.

Em tempo: nas eleições do último domingo, Luciana Genro teve 1,55% dos votos, ficando em quarto lugar. Já o candidato do PV teve 0,61% do eleitorado brasileiro, ficando em sexto lugar, atrás de Pastor Everaldo (PSC).