O Bieber.ly era exatamente isso, sem qualquer firula: um encurtador de URLs que “bieberizava” os endereços — como fazem o migre.me e o bit.ly. Mas a brincadeira não durou muito, depois de apenas 24 horas no ar (e grande sucesso no Twitter), o Bieber.ly foi notificado pelos advogados da estrela teen e já está fora do ar.

A página inicial foi substituída por um aviso que diz “Aww, foi divertido enquanto durou!”, seguido de fotos e links para os perfis no Twitter dos criadores da ferramenta. Foi um deles, Elliott Kember, quem revelou o acontecido pela rede social: “Estou triste em anunciar que o Bieber.ly foi fechado. Em uma nota mais positiva — minha primeira notificação! Imprimindo e emoldurando.”