Como observou bem francamente a usuária @craftsanity (e outros milhões de @s), o novo tablet Kindle Killer da Apple tem em seu nome uma piada óbvia: a palavra pad pode significar muitas coisas – entre elas, absorvente íntimo. Bastou isso para que um dos Trending Topics desta tarde fosse #iTampon, ao lado de #iPad. As piadas giraram em torno de sacadas como “o iPad tem versão extra-flex com abas?” e “desse tamanho, o iPad é pra mulheres com fluxo intenso”.

Outros tweets simplesmente lamentaram o nome, que além da piada embutida pode ser facilmente confundido com iPod em alguns sotaques do inglês.

No Brasil, entre os Trending Topics, ganhamos o #iPhonezão, uma referência curiosa – já que o iPad está mais para um iPodzão.

O trocadilho era algo tão pronto que a brincadeira já havia sido feita anos atrás, antes do iPad sequer ser pensado. Um quadro humorístico da MadTV, da rede americana FOX, fez uma paródia do Ipod que se chamava iPad, um absorvente da Apple que se ligava direto no Mac (e tinha um firewall, para que nenhuma mulher pegasse vírus):





