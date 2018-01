A atualização do Facebook que todos esperavam finalmente chegou. A rede social se rendeu aos GIFs e agora passa a mostrar as imagens animadas em status, comentários e no chat.

Para adicionar o GIF as suas postagens é bem simples, é só colar o link para a imagem. Caso a imagem não comece a se movimentar sozinha, surgirá um círculo com a palavra GIF indicando e o usuário deverá clicar nesse botão.

Empolgados com a novidade (e com saudades do Orkut), resolvemos fazer uma lista dos melhores GIfs para deixar a timeline em movimento, ou transformá-la no caos:

Já é sexta-feira?!

Já é segunda-feira?!

Sambando nas inimiga

Lacrou, hein, amiga…

Me arrependo de nada

Vou te mostrar como é que se faz

Muito interessante o seu textão

Ele(a) mudou o status para solteiro(a)

Eita…

Que cê achou do meu post?

Legal sua foto de comida

Tô ligando bastante, viu?

Sem sinal de vida inteligente por aqui

Aquele beijinho

Sdds, Orkut

Etiqueta

Etiqueta (2)

[Sua tia] marcou você em uma publicação

Acabou o 3G, não tá abrindo foto

Convite para evento open bar

Vlw flws

/COLABOROU RAFAEL ALOI