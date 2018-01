Imagine se o turbulento dia de Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado tivesse se passado no século XXI? Foi exatamente essa a linha que seguiu o criador do perfil @ferris_bueller_. Ele recriou o filme inteiro usando tweets, como se Ferris estivesse contanto tudo o que aconteceu durante o dia usando o Twitter e a internet: afinal, o Ferris do século XXI também tiraria fotos e colocaria no Twittpic e inclusive faria checkins dos lugares em que estivesse no Foursquare.

Durante toda a saga, Ferris se comunica com os outros personagens mandando ‘replies’ para @sloanepeterson_, por exemplo, sua namorada. O mais legal é que esses outros @s interagem com o Ferris Bueller fake. Contando que todos os perfis relacionados tem tweets inclusive com trechos literais do filme, dá para pensar que isso deu um trabalho danado e é um dos exemplos mais inovadores de transposição de arte entre mídias.