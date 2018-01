O universo já havia deixado bem claro para os tiradores de selfie que fazer seu autorretrato – gerador de vergonha alheia ou não – em lugares indevidos não era aconselhável. Quem não seguisse tal conselho, seria punido. Quer um exemplo prático? Basta lembrar do nosso amigo Jared Michael, que brilhantemente resolveu tirar uma selfie perto da linha do trem enquanto viajava pelo Peru. (Se você não lembra do resultado dessa história, vem já pra cá).

O caso é que agora o universo resolveu punir uma outra prática desaconselhável: a de usar pau de selfie. Mas pior que isso: a de usar pau de selfie próximo a uma estação de ski na rota daqueles assustadores teleféricos. O colega, praticante de snowboarding, resolveu medir sua sorte. Depois de nove meses segundos, ele viu o resultado:

Checando se o lugar é seguro…

…não era

Rastejando para salvar sua vida

Sem NUNCA largar o pau de selfie, vendo se o banquinho-voador-assassino não virá atrás dele de novo

Agora a sequência completa: