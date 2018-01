O Doutor Sócrates virou sinônimo de meiocampista, enquanto a cabeçada de Zidane ensina como se diz cartão vermelho em francês. FOTO: Reprodução O Doutor Sócrates virou sinônimo de meiocampista, enquanto a cabeçada de Zidane ensina como se diz cartão vermelho em francês. FOTO: Reprodução

Daqui a pouco mais de um mês, o Brasil vai ser invadido por muitos turistas para a Copa do Mundo (CÊ JURA?), e cada um deles vai falar de futebol na sua própria língua, transformando gramados, arquibancadas e bares de todo o País em uma verdadeira Torre de Babel futebolística. Mas se você quer fazer novas amizades e ao menos discutir o balípodo com os estrangeiros, o LOL te dá uma força com a ajuda de infográficos bem bacanas.

Feitos pela Kaplan International, uma escola de línguas do Reino Unido, aproveitando as imagens feitas pelo pessoal do 8Bit Football (que recria jogadores de várias épocas e países em formato 8-bit), os infográficos mostram como se pode falar algumas palavrinhas básicas do futebol em outras línguas, com a tradução equivalente em inglês. Tem o nosso português, espanhol, italiano, francês, alemão e até mesmo o polonês. Dá uma olhada!