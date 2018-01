Mapa mostra divisões e casas nobres de Game of Thrones. FOTO: Reprodução Mapa mostra divisões e casas nobres de Game of Thrones. FOTO: Reprodução

Uma das séries — literárias e televisivas — mais empolgantes dos últimos anos, Game of Thrones é um verdadeiro mergulho em um mundo à parte, com seus próprios mapas, continentes e povos diferentes, além das disputas sangrentas pelo poder em Westeros, uma terra “onde os verões demoram décadas e os invernos duram uma vida inteira”. Se perder para acompanhar as aventuras de seus muitos personagens é uma atividade quase que comum para os fãs de GoT.

Pelo menos era, até agora. Um grupo de fãs da série criou uma versão Google Maps dos domínios de Westeros e Essos, que pode ser alternada entre a realidade dos livros criados por George R. R. Martin e a da série de TV.

Além disso, o mapa – muito bem feito, diga-se de passagem – conta com controle de spoilers (ele permite selecionar as mudanças no território até o episódio ou capítulo da série que o leitor/espectador está) e mostra a trajetória espacial dos diferentes personagens de Game of Thrones ao longo da série.