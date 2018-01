Uma corrente tem se espalhado pelo Facebook nos últimos meses: o compartilhamento de placas com traduções esquisitas de nomes de lugares e coisas em português para o inglês, como parte do esforço para receber bem os turistas para a Copa do Mundo.

É assim que o Queijo Minas vira CHEESE GIRLS (queijo das garotas), o Contra-Filé à Brasileira é o FILET AGAINST BRAZILIANS (filé contra os brasileiros) e o pão com frios nosso de cada dia vira o BREAD WITH COLD (pão com frio, precisando de um cobertor). Isso para não falar em placas dando direções como SET FIRE (Botafogo, no Rio de Janeiro) e ARMADILLO WALKING BY FOOT (Tatuapé, em São Paulo).

Entretanto, agora você mesmo pode gerar sua placa divertida para a Copa do Mundo. Aqui, ficam algumas sugestões do LOL.