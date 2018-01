Temos que pegar, Pokémon!

FOTO: Reprodução Temos que pegar, Pokémon!FOTO: Reprodução

Para quem é da zoeira, todo dia na internet é Primeiro de Abril. Mas, mesmo assim, o Dia da Mentira sempre reserva coisas interessantes para quem aprecia uma boa brincadeira na web — especialmente quando ela vem diretamente das mãos do Google, um dos maiores trolls de primeiro de abril. (Existe até uma página na Wikipédia em inglês com todas as zoeiras que a empresa já fez na data).

Dessa vez, o Google se uniu a um ícone da infância de quem cresceu nos anos 90: Pokémon. Quem usar a versão mobile do Google Maps em Android ou iOS poderá ter nas mãos uma verdadeira Pokédex — a agenda utilizada pelo protagonista do game e do desenho que revelou Pikachu para o mundo, que continha informações sobre todos os pokémons existentes.

Além disso, caminhando pela cidade, é possível capturar as criaturas por aí. Fuçando por São Paulo, a equipe deste blog conseguiu encontrar um Lucario no Cemitério da Consolação e um Gyarados em pleno lago do Parque do Ibirapuera. Basta dar zoom em áreas específicas e sair procurando pelos 150 bichinhos disponíveis por aí para serem capturados. (Infelizmente, o Google não foi “de raiz” e não escolheu as 150 criaturas da primeira geração).

Tudo, diz o Google, em prol de um experimento com realidade aumentada que quer procurar o melhor treinador Pokémon do mundo. O vídeo de apresentação é nada menos que incrível — e te faz querer sair por aí como Ash.

Se você também tem esse jeito de viver e acha que a sua vida é fazer o bem vencer o mal, aperta o play, põe a mão no coração e lembre como era bom.