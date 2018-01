FOTO: Reprodução/Tumblr FOTO: Reprodução/Tumblr

Agora que finalmente a Copa está chegando, dá para dar risada de coisas incríveis que tem acontecido com os jogadores das seleções estrangeiras.

Dá para enumerar uma série delas: Schweinsteiger e Neuer, da Alemanha, dançando e cantando com uma camiseta do Bahia; o time da Bósnia adotando um cachorro de praia no Guarujá; dois atacantes da Inglaterra dançando o “Lepo Lepo” na Rocinha, no Rio de Janeiro; a modelo Andressa Urach indo atrás de sua paixão Cristiano Ronaldo; Arjen Robben, da Holanda, jogando frescobol. Isso para não falar em grandes acontecimentos nacionais, como Romero Britto entregando um quadro de sua lavra para o menino Neymar.

A lista parece interminável e tem rendido ótimas fotos e vídeos. Não à toa, não um, mas quatro tumblrs diferentes resolveram registrar esses grandes momentos da humanidade em terras tupiniquins. Sinta-se à vontade para escolher o seu favorito: o Copalhões; o Gringos na Copa, o Essa Copa é Juca e o Vai Estar Tendo Copa.

É por isso que a gente do LOL pede, clama e implora : já dá pra Copa ficar um ano inteiro no Brasil?