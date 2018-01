FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Tem certas coisas que fazem o mundo da gente cair. Uma delas aconteceu nessa quarta-feira, 26: Hello Kitty, ao contrário do que todo mundo pensava, não é uma gata (OU QUASE: leia até o fim do post para entender a história. Ok? Ok.). Foi o que disse a Sanrio, empresa responsável pela personagem, em resposta a uma pesquisadora que organizava uma exposição sobre a criatura que é sinônimo de fofice no Japão.

Sim, é isso mesmo que você leu: Hello Kitty não é uma gata, e aqueles três traços ao redor de seus olhos não são um bigode felino.

A informação foi publicada pelo jornal Los Angeles Times, em entrevista com a antropóloga Christine R. Yano, responsável por uma exposição de Hello Kitty no museu nipo-americano de Los Angeles. “A Sanrio me disse que Hello Kitty não é uma gata. Ela é um personagem de desenho, e é uma garotinha. Ela é amiga, mas não um gato. Uma razão é porque ela nunca está de quatro. Ela anda e senta como uma criatura bípede. E ela até tem um gato de estimação, o Charmmy Kitty”, disse.

Segundo a Sanrio, Hello Kitty é uma garotinha britânica, chamada Kitty White, filha de George e Mary White, do signo de escorpião, e que adora torta de maçã. A personagem, que chegou aos EUA em 1976, foi criada dois anos antes no Japão – ou seja, são 40 anos de ilusão.

Mais uma vez, porque ainda estamos chocados: Hello Kitty não é uma gata.

A revelação também chocou os usuários do Twitter:

I’m mind-blown and my life will never be the same. -> Sanrio Reveals That Hello Kitty Is Not ACTUALLY A Cat http://t.co/gc59507EVa — PurpleMixTape (@PurpleMixTape) August 27, 2014

“Minha vida nunca vai ser a mesma”.

I am a person. You are a person. Hello Kitty is a person? — kelsey mckinney (@mckinneykelsey) August 27, 2014

“Eu sou uma pessoa. Você também. Hello Kitty é uma pessoa?”

Apparently Hello Kitty is NOT a cat, but a girl? No, look at her. She is a cat. Her name is Hello Kitty. http://t.co/k0qjZEsBur — Ashley Hunt (@ASHLEYmaehunt) August 27, 2014

“Hello Kitty não é uma gata, mas sim uma garota? Olhe pra ela! Ela é uma gata! O nome dela é Hello Kitty”.

Miau.

ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE!

Aparentemente, nem tudo está perdido: a Hello Kitty, como diz seu próprio nome (Kitty é um jeito carinhoso ou fofo de se chamar um gato na língua inglesa), ainda é uma gata. Pelo menos foi o que a Sanrio explicou ao site Kotaku: “A Hello Kitty foi feita com os traços de um gato. É muito dizer que ela não é uma gata. Ela é a personificação de uma gata”, declarou a empresa.

Ou seja: a Hello Kitty ainda é uma gata, da mesma maneira que o Mickey Mouse é a personificação de um rato (que, humanizado, pode dirigir carros e ter até um cachorro) ou o Pateta é um cachorro que tem um cachorro e namora uma vaca, a Clarabela.

Podemos respirar aliviados.