Pare e pense: tem sujeito mais hipster que o Papai Noel? Com óculos redondo, sua barba ostentação, aquele gorrinho vermelho com pompom branco, dando um volta por aí com um trenó (!) puxado por renas voadoras (!), e entrando nas casas pela chaminé (!). Claro, porque andar de helicóptero e apertar a campainha é muito mainstream, certo?

Munida dessa grande descoberta (a de que o bom velhinho é um quebrador de paradigmas), a artista Katya Wildman, convidada para promover o lançamento do Samsung Galaxy Note Edge, preparou um ensaio fotográfico (veja vídeo abaixo) com uma grande sacada: por que não transformar suas barbas hipsters em árvores de Natal ambulantes?

Aposto que a sua cara agora está bem parecida com à da moça da foto acima. FOTO: Reprodução/Taylor Herring Aposto que a sua cara agora está bem parecida com à da moça da foto acima. FOTO: Reprodução/Taylor Herring

Quer levar a mais nova moda natalina para casa? Não tem problema, você pode. Há um vídeo (abaixo) explicando como você fazer aí na sua casa, mas caso ache muito complicado adaptar os enfeites da sua árvore para a barba, já existe à venda pela internet um kit nessa loja britânica (ação que faz parte de uma campanha contra o câncer de pele).

Kit sai por 7 libras esterlinas Kit sai por 7 libras esterlinas

Pronto, chegou a hora. Agora é só convencer a mamãe a deixar você sentado na sala no lugar daquela árvore so last year. Esse Natal vai ser sucesso.