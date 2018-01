Wilton Júnior/Estadão

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) acontece nesse final de semana, com provas no sábado, 24, e no domingo, 25. Além de ser um exame importante para saber se os estudantes aprenderam bem o conteúdo do Ensino Médio, ele vale pontos em muitos vestibulares importantes, além de ser utilizado para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que dá vagas em universidades federais em todo o país. Por isso, é natural que muita gente fique nervosa ao fazer a prova.

sobre o enem pic.twitter.com/E5jJxDlYKl — Dicas Enem (@dicassenem) October 21, 2015

Tem sim, caro leitor do LOL: é só prestar atenção nas dicas (ou não) que muita gente está dando no Twitter. Levar os materiais escolares, lanche e ter calma durante a prova são bons conselhos. Mas melhor que isso é saber como usar tudo isso. #DicasEnem

Leve uma feijoada e comece a comer na hora da prova #DicasEnem — Tio Voldy (@HeirOfSallazar) October 23, 2015

#dicasenem leve um cheetos bola e deixe aberto. já elimina 30 — #sábio #do #site (@castrijon) October 23, 2015

Levem pra prova de vocês uma Ruffles sabor churrasco e comam bem em baixo do ar condicionado pra distrair seus concorrentes #DicasEnem — ale (@daoraale) October 23, 2015

A redação (que vale até 1000 pontos) é uma parte importante da prova, também:

#DicasEnem : ao fazer uma citação na sua redação, não use aspas, use RT — Camilarpias (@harpias) October 23, 2015

#DIcasENEM assine a redação p o corretor saber q foi vc quem fez e n errar na hora de botar a nota #12hNerds — marcus vinicius (@mavrcs) October 23, 2015

(Vale dizer: não pode assinar a redação não! Fica bem de boa, amigo)

@liceees Coloque “eu acho” no começo da redação e chegue mais perto dos 600 pontos #DicasEnem — Lusbas (@BomDiaJhony) October 22, 2015

Chegar antes do horário da prova também é uma coisa importante.

#dicasEnem chega antes de fecha o portão — #Markos (@samarkito) October 23, 2015

Mas você pode dar um jeito se o seu despertador não tocar a tempo…

se você não sabe nada se atrasa mesmo #dicasenem — prisc (@prsnvs) October 23, 2015

Já sacanear o coleguinha do lado é feio, viu?

#DicasEnem olhe pro colega do lado e inesperadamente grite “ALÁ FISCAL ELE TA QUERENDO COLAR DE MIM” eliminado um concorrente — Matheus, o Horrível. (@M4THEUSO) October 23, 2015

Importante mesmo é…

Agora, se tudo der errado, tem sempre uma musiquinha pra te ajudar: