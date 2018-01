Com mais de 30 anos de idade, Tetris é o tipo de jogo que já pode ser jogado em quase todo tipo de plataforma: de videogames e antigos computadores até calculadoras científicas, o puzzle inventado pelos russos Alexey Pojitnov e Vladimir Pokhilko já ganhou inúmeras versões. (No aniversário de 30 anos do game, o Que Mario? lembrou algumas das mais divertidas).

Mas o que você faria se pudesse jogar Tetris na sua camiseta? É o que pensou o americano Mark Kerger, que juntou 128 LEDs, algumas baterias, uma placa de Arduino (uma espécie de microcomputador) e colocou tudo embaixo de uma camiseta branca.

Sim, a gente sabe: ele deve fazer o maior sucesso na rua onde ele mora, e várias garotas devem estar correndo atrás dele na balada. É o paquitão do rolê.