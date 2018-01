Se você for vender um celular como inquebrável, se certifique que ele realmente o é, especialmente frente a repórteres que gostam de comprovar o que o entrevistado diz. Na CES, o CEO da Sonim, empresa que desenvolveu o tal aparelho “blindado”, foi entrevistado pelo repórter da BBC Dan Simmons, que resolveu ver se o que ele dizia sobre o aparelho era verdade.

Não era.

Se quiser ler mais sobre celulares e mobilidade aqui no Link, dê uma passada no blog do Filipe Serrano, Sempre à Mão.