O líder norte-coreano Kim Jong-un estreou um novo corte de cabelo devidamente acompanhado de um belo tapa nas sobrancelhas, que agora estão menores.

A primeira aparição pública após a tesoura se deu na reunião do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia desta semana, na qual incitou uma campanha contra o abuso de poder no país, além de irregularidades e corrupção no governo.

Fora o discurso, seu visual ganhou a simpatia instantânea da internê, que há tempos já admira o look do coreano, que mostrou que austeridade é só na política.

Cada vez que aparece a foto do`Kim Jong-un na timeline, da vontade de cortar meu cabelo igual ao dele. — Mateus Kern (@_k3rn) 20 fevereiro 2015

Imagem didática para entender a mudança pela qual passa Jong-un:

Pela querida web, já se espalham tentativas de implementar o novo corte cabelo-sobrancelha em autoridades e famosos ao redor do mundo.

Mais que isso, há ainda uma pesquisa profunda que tem por objetivo encontrar as possíveis inspirações desse artista que é o cabeleireiro de Kim Jong-un.

Confira o que já está à solta por aí:

Via @reddit: How would Obama look in a Kim Jong-un haircut http://t.co/l8Jp6bwG0d pic.twitter.com/5HhyRsxU0M — Sachin Kalbag (@SachinKalbag) 20 fevereiro 2015

Kim Jong-un’s new haircut is straight out of Babylon 5. http://t.co/SVGDUe5evy pic.twitter.com/aAYL9vs3ed — someecards (@someecards) 20 fevereiro 2015

Kim Jong Un’s new haircut is an exact replica of Borat’s moustache. pic.twitter.com/W5eYyzx1TX — dan barker (@danbarker) 20 fevereiro 2015

Kanye looks pretty good with Kim Jong-un hair http://t.co/veNKLtabCU pic.twitter.com/AOl3iXNwJy — Christopher Ingraham (@_cingraham) 20 fevereiro 2015

So it turns out that Kim Jong-un’s new haircut is making waves in the fashion world. pic.twitter.com/5dKk0BGLjr — FHM UK (@FHM) 20 fevereiro 2015

Who wore it better? RT @Justin_Ling In other news, Kim Jong Un has a new haircut http://t.co/ZdVEXP3sD1 pic.twitter.com/uxLBkIzsgP — Robyn Urback (@RobynUrback) 19 fevereiro 2015

Kim Jong-un going for the Fresh Prince of Bel Air look http://t.co/ros1mMqZFH pic.twitter.com/US2eHhaG5S — Daily Mail Online (@MailOnline) 20 fevereiro 2015