Prestem atenção, amiguinhos: às vezes, um bom meme pode surgir de onde você menos espera. Duvida?

Essa sexta-feira era apenas mais um dia normal na agenda do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un: entre suas atividades, ele teria de visitar uma fábrica de lubrificantes. Entretanto, parece que alguma coisa saiu fora do combinado e Jong-Un se divertiu demais vendo como um lubrificante é feito. A foto abaixo não nos deixa mentir.

FOTO: KCNA FOTO: KCNA

A empolgação de Kim Jong-Un, entretanto, não passou despercebida pela internet – essa menina maravilhosa -, que não poupou esforços para criar as melhores montagens com o líder norte-coreano. Abaixo, algumas das melhores imagens desse grande momento na história da indústria asiática.

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução