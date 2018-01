Escutei agora pouco uma frase interessante no Twitter: “a Lady Gaga ressuscitou o videoclipe”. Será? Não se pode negar que os clipes musicais da cantora ficam, fácil, entre os melhores dos últimos anos.

Gaga programou para hoje a estreia de Telephone, vídeo da parceria entre ela e Beyoncé. Dirigido pelo suceco Jonas Akerlund (Ray of Light, Madonna), o clipe tem quase 10 minutos de duração e é uma explosão visual, praticamente um Diário de Detento fashion, com referências à Kill Bill e à fase Erotica de Madonna

Para mim, o mais legal do lançamento é que ele fez muita gente ficar com a cara colada no computador à espera da premiere. Mais ou menos como o Fantástico fazia entre a década de 80 e 90, sempre que anunciava a exibição de um novo videoclipe de Madonna ou de Michael Jackson no programa.