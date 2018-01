Ponto de ônibus tem 100 mil peças de Lego e demorou duas semanas para ser construído. FOTO: Divulgação Ponto de ônibus tem 100 mil peças de Lego e demorou duas semanas para ser construído. FOTO: Divulgação

Lego é o brinquedo mais genial do mundo. A gente aqui no LOL não cansa de ver coisas incríveis sendo feitas com o conjunto de bloquinhos coloridos criado pelo dinamarquês Ole Kirk Kristiansen. Mas o que dizer de um ponto de ônibus inteirinho feito de Lego, com mais de 100 mil peças, incluindo placas, bancos e sinalização?

É o que está rolando em Londres, como parte das comemorações do Ano do Ônibus – algo bastante razoável, considerando que a capital inglesa é mais do que famosa por seus ônibus de andar duplo, todos vermelhos.

O ponto de ônibus de Lego foi feito pela Trueform, uma empresa de design, e está localizado na Regent Street, uma das principais ruas do centro de lojas e comércio da cidade. A montagem levou cerca de duas semanas e deverá ficar exposta na cidade até o dia 15 de julho.