Nós já falamos aqui no LOL sobre os mashups – aquela fina arte de juntar duas ou mais músicas em uma só, gerando efeitos extremamente dançantes ou cômicos. Se da última vez a piada da vez foi a união entre Smiths e o axé, dessa vez é a cantora neozelandesa Lorde que ganha contornos baianos. Pelas mãos de João Brasil, veterano DJ, a grande canção de Lorde, “Royals”, virou um remelexo pra bloco de carnaval nenhum botar defeito.

A mixagem foi liberada pelo músico na manhã dessa quarta-feira, 14, com direito à hashtag #vaitercopasim em sua apresentação no Twitter. Brasil, que há anos brinca com mashups, tem feito outras grandes músicas. É o caso de “Song 2 é o poder”, um cruzamento entre Blur e Valesca Popuzuda, ou “Plaque de Rivers”, entre o funkeiro paulistano MC Guime e a cantora Lykke Li.

Tem também “Bigode Lines”, um cruzamento entre um dos grandes funks de 2013, “Bigode Grosso”, com o hit “Blurred Lines”, de Robin Thicke e Pharrell. Chega mais!

E o que dizer dessa versão batucada da 5ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven?