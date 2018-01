Essa. Foto. Sim. Essa foto. Essa. Foto. Sim. Essa foto.

A foto acima foi o que bastou para a internet virar um mar de piadas nos últimos dias. Primeiro, o contexto:

Em fevereiro, Eduardo Cunha, atual presidente da Câmara, criou uma comissão especial para elaborar o que ele chamou de “Estatuto da Família”, um projeto de lei (PL nº 6583/13) que visa reconhecer como “família” núcleos formados entre um homem e uma mulher. A proposta é do deputado Anderson Ferreira (PR-PE), da bancada evangélica.

Bem, na última quinta-feira, a comissão botou lado a lado o presidente da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia; e o ativista e presidente da ABGLT (Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), o professor Toni Reis.

Reação ao anúncio de que Malafaia teria um debate com Toni Reis na Câmara Reação ao anúncio de que Malafaia teria um debate com Toni Reis na Câmara

Não seria nem preciso dizer em texto o que rolou por lá – para isso bastaria a foto acima, que virou meme e rendeu lindas piadas –, mas aqui vão alguns trechos selecionados:

Malafaia levantou uma questionamento: “Homossexualismo é condição ou comportamento?”. Que ele mesmo respondeu. “É comportamento. Não há prova na biologia, não há prova na genética”, disse.

LULA MARQUES/REPRODUÇÃO

Na outra ponta, Toni Reis deu um hadouken uma resposta ao pastor e disse:

“Temos a família tradicional, a família ampliada, as famílias recompostas, famílias monoparentais, adotivas, homoparentais, etc. Nós defendemos as famílias, o que nos separa é um ‘S’. Colocar a família como uma única constante no tempo pode ser mais um prejulgamento que a realidade.”

E completou: “No estado laico as religiões não dizem o que é lei, e o Estado não diz o que é pecado.”

LULA MARQUES/REPRODUÇÃO

‘Toni, você é poderoso mesmo, heim?’ ‘Toni, você é poderoso mesmo, heim?’

A série de fotos durante a reunião da comissão se tornaram um banquete para o zueródromo da internet. A coisa toda explodiu, veja que coisa, primeiro nos Estados Unidos e rendeu coisas como as que você confere logo abaixo:

‘Algumas pessoas são muito babacas’ em cartaz-piada de filme ‘Mudando para o Canadá’ ‘Algumas pessoas são muito babacas’ em cartaz-piada de filme ‘Mudando para o Canadá’

‘Meu precioso’ ‘Meu precioso’

‘Que Mario?’ ‘Que Mario?’